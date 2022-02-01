В Санкт-Петербурге мужчина упал с 18 этажа на ребенка

Петербуржец упал с 18-го этажа на проходившую по улице десятилетнюю девочку и погиб. Школьница получила перелом ноги.

Инцидент произошел сегодня утром на Комендантском проспекте. 46-летний мужчина упал на ребенка с балкона 18 этажа, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Судя по видео с места происшествия, опубликованного в соцсетях, мужчина приземлился на девочку, после чего его отбросило на выезжавший со двора автомобиль. От полученных травм он скончался на месте. Девочка осталась жива. По предварительным данным, у нее перелом ноги. Родители увезли ее в Детскую городскую больницу №2.

По сведениям источника ТАСС, погибший испытывал проблемы на работе, на вторник он записался на прием к психиатру.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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