В «Горской» могут построить элитный «Клуб-19» для чиновников Смольного

В пятницу, 4 февраля, был оглашен список финалистов международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская». Лидирующие позиции заняли консорциумы «Марис Пропертиз» (Россия), «Семрен и Монссон Мос» (Россия) и Coop Himmelb(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (Австрия). На территории предполагается создание IT-кластера, культурной и рекреационной зоны и зоопарка. Победителя объявят на ПМЭФ-2022.

Однако СМИ пишут, что с проектом городские власти уже определились. По изображениям входной группы становится понятно, что скорее всего «Горская» превратится в элитарный проект «Клуб-19» для высокопоставленных чиновников Петербурга. Об этом может свидетельствовать лозунг «Равные среди первых».

Не исключено, что на территории «Горской» разместят 18 жилых домов и одну главную резиденцию с фонтаном и собственным причалом, а также гольф-клуб, конный клуб и гостиницу.

СМИ не исключают, что в продвижении данного проекта может быть заинтересована команда действующего губернатора Александра Беглова. Именно к ней отсылает название «Клуб-19». В группу высокопоставленных чиновников, которых в СМИ уже успели окрестить «курортной мафией», входят госслужащие, занявшие свои посты при Беглове. Большинство из них ранее работало в Курортном районе: Николай Бондаренко, Александр Бельский, глава Горизбиркома Наталия Чечина, Леонид Кулаков и другие.

Фактически строительство «Клуба-19» в «Горской» идет наперекор раннему решению Смольного сделать зону отдыха для жителей города. Пока нельзя утверждать, будет ли реализован именно этот проект, но наличие таких планов у высокопоставленных чиновников исключать нельзя. Это бы объяснило, почему Смольный все еще не назвал конкретных задач и целей по благоустройству этой зоны.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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