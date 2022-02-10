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Вакцинация детей началась

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Четверг, 10 февраля 2022, 14:55 мск

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В Петербурге пятилетней девочке проткнули шприцем глаз

В Санкт-Петербурге пятилетняя девочка пострадала во время приема у стоматолога. Врач случайно проткнул иглой ребенку глаз.

Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне вечером в стоматологической клинике на улице Доблести. Девочка дернулась во время процедуры, в результате врач попал ей в глаз инсулиновым шприцем.

Ребенка доставили в детскую городскую больницу № 19. Медики диагностировали у малышки колотую рану конъюнктивы правого глаза и определили ее состояние как средней степени тяжести. Девочке оказались помощь и отпустили домой.

Правоохранительные органы проводят проверку, которая установит обстоятельства произошедшего и определит ответственность сотрудников клиники.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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