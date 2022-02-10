Грязный «гейзер» забил на улице Маршала Жукова

В Петербурге на улице Маршала Жукова произошла очередная коммунальная авария. Причиной может быть высокий износ теплосетей в городе. Как поясняют специалисты, трубы не выдерживают сезонных перепадов температур, что приводит к прорывам.

На улице Жукова возле дома 74/1 лопнула труба, сообщает телеграмм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На видео снят грязный «гейзер», поднимающийся на высоту четвертого этажа. Ремонт продлится сутки.

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«В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Немедленно покиньте место происшествия», – предупреждают в «Теплосетях».

Прорывы труб в Санкт-Петербурге – системное явление. На прошлой неделе из-за лопнувшей трубы холодного водоснабжения затопило Купчинскую улицу, а двумя сутками ранее произошла вторая за зиму авария в клубе моряков-подводников в Петербурге. Как пояснили в «Теплосети», ремонтируемый участок оказался «бесхозным», то есть связывал два здания и не имел официальных собственников. Проблему «бесхозных труб» администрация губернатора Александра Беглова обещала решить три года назад, однако этого не произошло.

Причиной постоянных аварий, из-за которых в городе регулярно появляются грязные «гейзеры», стал высокий износ труб. Согласно информации Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, серьезно изношены 44% городских тепломагистралей. Положенный нормативный срок отработали 26% коммуникаций, которые прокладывались более 25 лет назад и требуют реконструкции, либо проведения капитального ремонта.

Власти города не торопятся принимать меры, направленные на реконструкцию коммунальных сетей. В Смольном объясняют бездействие нехваткой средств, однако, по данным СМИ, в других регионах в коммунальной сфере успешно применяют механизм ГЧП, привлекая деньги частных инвесторов. Пассивность властей Петербурга отмечают и эксперты, называя управление города вялым, расходование средств – сдержанным, а качество управления бытовыми вопросами – низким.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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