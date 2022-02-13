Дочь дирижера Гергиева пожелала Беглову «сгореть в аду» из-за проблем в системе здравоохранения Петербурга

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову пожелали «заболеть коронавирусом, умереть и сгореть в аду вместе». Такой пост оставила в соцсети «ВКонтакте» дочь петербургского дирижера Валерия Гергиева Наталья.

Поводом для столь провокационной публикации стал тот факт, что дирижер Гергиев заболел COVID-19. Возможно, его семья столкнулась с очередями в петербургских медучреждениях и другими проблемами в местной системе здравоохранения.

«Чтобы Беглов *** сгорел в аду и поскорее. Заболел ковидом и сдох.... Похож на крысу», – пишет Наталья на своей странице.

Запись дочери прославленного дирижера стремительно набирает просмотры. Усиливает негативное отношение к градоначальнику и снежный коллапс на территории Санкт-Петербурга, проблема так и не была решена Бегловым и его командой. На это также обратил внимание телеведущий и пародист Максим Галкин.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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