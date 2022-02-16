Неспособность Смольного навести порядок в школьном питании вынудила ФАС изменить систему закупок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изменила систему закупок социального питания для российских школ. При определении победителей тендеров приоритетными будут качественные (неценовые) критерии, роль которых в итоговой оценке теперь составит 60%, в то время как важность цены снизится до 40%. Ранее пропорция была обратной, что позволяло комбинатам выигрывать тендеры исключительно за счет значительного снижения цены. В качестве примера ФАС привела ситуацию в Петербурге, где занижение цен в 2021 году достигало 60%. Итогом этого становились многочисленные жалобы родителей на резкое ухудшение качества услуг школьных столовых, но городское правительство в ситуацию предпочло не вмешиваться.

«Так, регулярно заключались контракты с существенным снижением цены, в отдельных случаях достигавшим 60%. Например, в некоторых школах Санкт-Петербурга себестоимость школьных обедов в 2021 году составляла 62 рубля за порцию при рекомендованной Правительством цене в 173 рубля», – отметила ФАС.

По подсчетам СМИ, за неполный 2021 год из-за массового демпинга цен комбинатами до тарелок петербургских школьников не дошел 1 миллиард рублей. Наиболее пострадал Приморский район Петербурга, где развернулось противостояние двух крупнейших частных комбинатов – «Артис-Детское питание» и «Фирмы Флоридан».

До 2020 года эти предприятия неоднократно вступали в картельные сговоры как друг с другом, так и с другими компаниями. Однако начавшийся передел рынка спровоцировал волну демпинга. Если ранее картели старались поддерживать самые высокие цены на госконтракты, что позволяло получать им максимум прибыли, то в 2021 году комбинаты стали снижать цены лотов до абсурдных значений. Так, на торгах в Выборгском районе предприятие «Калина» победило с занижением цены сразу на 70%. В результате себестоимость завтраков в шести школах Выборгского района могла упасть до 20 рублей. Это самый низкий показатель не только в Петербурге, но и в России. Однако руководители школ отказались подписывать такие договоры на обслуживание столовых.

Выигранные по сниженным ценам контракты неизменно сопровождались ростом числа жалоб родителей на падение качества питания. Проводимые Роспотребнадзором проверки выявляют массовые нарушения, такие, как урезание порций и нарушение технологических карт.

Однако со стороны правительства Петербурга заметных усилий для изменения ситуации не предпринималось. Хотя назначенный в начале 2020 года на пост главы Управления социального питания Алексей Барабанщиков неоднократно обращал внимание Смольного на затяжной кризис в сфере соцпита. Он также предложил провести всестороннюю реформу отрасли – от изменения родительского контроля до стандартизации и унификации системы госзакупок на городском уровне.

Среди прочего он также указывал на необходимость изменить соотношение цена/качество при определении победителей торгов. Именно по предложенной им схеме ФАС обязала чиновников проводить закупки школьного питания по всей России. Смольный его инициативы не поддержал, как выяснилось в ноябре 2021 года, губернатором Александром Бегловым не была подписана даже «дорожная карта» реформы.

За нежелание Смольного навести порядок в сфере соцпита Барабанщиков неоднократно критиковал городское руководство. После одного из резонансных интервью он был арестован и уволен. Произошедшее связывают с уже упомянутой «Фирмой Флоридан», где до недавнего времени работала родственница Александра Захватова, которого часто называют неофициальным спецпредставителем Александра Беглова по контактам с бизнесом.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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