Вспомнили про лампочки Беглова: у пресс-службы Смольного заканчивается позитив

Пресс-служба Смольного в четверг опубликовала заявление о том, что в Петербурге реализуется программа модернизации освещения улиц, площадей, общественных пространств, в рамках которой были установлены около 1700 новых фонарей в парке «Сосновка».

В СМИ уже отмечали, что за отсутствием реальных поводов для гордости пресс-служба Смольного вынуждена «пиарить» чиновников и губернатора заменой лампочек в городе. За последние месяцы подобных однотипных публикаций было насчитано более десятка.

В четверг, 17 февраля, в пресс службе Смольного сообщили, что реализация проекта в парке Сосновка практически завершена. По словам губернатора города Александра Беглова, она проходит в рамках масштабная программа модернизации освещения улиц, площадей, общественных пространств. В Сосновке на сегодняшний день установлено около 1700 энергоэффективных светильников.

«Парк Сосновка – самая большая зона отдыха Выборгского района. Благодаря новому освещению там заметно увеличилось количество отдыхающих. Гулять, заниматься спортом теперь можно не только днем, но и в темное время суток», – говорится в сообщении.

Горожане уже отметили, что на данный момент прогулки по Петербургу для них – непозволительная роскошь из-за сложившейся в городе катастрофической ситуации с уборкой снега и льда на улицах и крышах зданий. При этом с образовавшимися за время оттепели гигантскими лужами не справляется устаревшая ливневая система. Петербуржцы также недовольны фактической заморозкой строительства новых станций метро и рядом других нерешенных в северной столице проблем.

Судя по всему, на этих направлениях чиновникам гордиться совершенно нечем, поэтому фокус внимания горожан пытаются сместить на «достижения» с лампочками. Тем более, что обеспечение освещения города – это прямая обязанность властей Петербурга. А пресс-служба Смольного выставляет стандартные плановые работы, как некое достижение чиновников и губернатора.

Напомним, экс-мундеп Светлана Уткина назвала ситуацию, сложившуюся этой зимой в Петербурге с уборкой снега и льда, катастрофической, а текущий зимний сезон – беспрецедентным.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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