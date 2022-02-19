В Калининграде штормом валило деревья и срывало провода

В Калининграде штормовой ветер стал причиной не скольких ЧП. В городе упало около 20 деревьев, повреждены несколько автомобилей, а также линии электропередач.

Как сообщают местные СМИ, на Калининградскую область обрушился циклон с порывами ветра до 26 м/с. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), всего в городе упали 17 деревьев.

Повреждения получили шесть автомобилей. Старым деревом в одном из дворов придавило сразу четыре припаркованные машины. На улице Невского поваленное дерево перегородило вход в подъезд.

Наблюдается нарушение в работе линий электропередачи уличного освещения на нескольких улицах. Также в некоторых местах города подтопило проезды.

Калининград, Зоя Осколкова

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