Стало известно о новой жертве отравления барием в ГКДЦ №1 Петербурга

Журналисты выяснили, что жертв отравления промышленным барием в ГКДЦ №1 в Петербурге было больше, чем заявляется официально. Дочь погибшей женщины заявила, что ее мать умерла после применения опасного вещества, но об этом умалчивается.

В феврале 2022 года в ГКДЦ № 1 Санкт-Петербурга при проведении процедуры по контрастному исследованию желудка погибли семь человек. Позднее в список потерпевших попали люди, погибшие из-за аналогичной ошибки в декабре 2021 года. Об этом рассказала дочь восьмой жертвы.

«Также правоохранители сейчас планируют арестовать еще несколько подозреваемых, потому что половина клиники была в курсе, что барий контрафактный», – сообщает «Газета.Ru».

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова поспешил оправдаться за гибель пациентов. Председатель Комздрава поспешил сообщить, что опасный барий применяли только в одной больнице. Больше нарушений нигде не выявили.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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