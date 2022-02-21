В Санкт-Петербурге известного композитора пырнули ножом в лифте

В Санкт-Петербурге 88-летнего композитора Александра Колкера ранили ножом. Полиции удалось задержать преступника по горячим следам.

Нападение произошло в лифте. На кадрах с камер наблюдения видно, что мужчина подходит к пенсионеру в магазине и что-то говорит ему. Затем оба идут домой к композитору, в лифте новый знакомый нападает на Колкера, бьет его ножом и убегает.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по подозрению в нападении задержан 46-летний приезжий с Сахалина. Преступника задержали в хостеле. Правоохранители выясняют его мотивы.

Александр Колкер – заслуженный деятель искусств РСФСР, автор таких хитов как «Стоят девчонки» и «Ночной трамвай». Композитор писал музыку к песням Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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