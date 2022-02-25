Санкт-Петербург лишился финала Лиги чемпионов

УЕФА приняла решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за военной операции России в Донбассе. Решающий футбольный матч состоится в Париже на стадионе Stad de France. Об этом сообщает The New York Times. Финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 должен состояться 28 мая. Ранее планировалось, что матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Донбассе. Двумя днями ранее Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики.

Санкт-Петербург, Ангелина Сергеева

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