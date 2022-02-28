В Ленобласти отравились приехавшие на соревнования школьники

В Ленинградской области отравились пятеро школьников. Детей осматривают медики. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел в поселке Овраги Приозерского района. Дети приехали на соревнования по водно-моторному спорту. Утром они позавтракали на базе отдыха, а чуть позже пожаловались на плохое самочувствие. Пострадавших осматривают врачи.

В настоящее время на месте работают специалисты Роспотребнадзора. Причины пищевого отравления выясняются. По предварительным данным, дети перенесли ротавирус.

Проверку по факту произошедшего проводит районный отдел Следственного комитета.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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