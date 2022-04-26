Полицейские задержали причастных к взрыву в жилом доме Петербурга

В Москве задержаны три человека, которые подозревают в организации взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможную причастность к произошедшему 16-летних брата и сестры, а также их 27-летней знакомой, все они жители города Москвы», – уточнили в ведомстве.

По версии следствия, молодые люди хотели навредить 35-летнему петербуржцу, у квартиры которого установили взрывное устройство. Проверяется информация о связи происшествия с разборками пранкеров. Мужчина ранее получал угрозы.

Взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге накануне. Обошлось без пострадавших, но из здания эвакуировали 66 человек. В результате на трех этажах взрывной волной были выбиты окна, повреждены двери лифта. Кроме того, на фасаде дома образовалась трещина.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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