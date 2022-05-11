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Среда, 11 мая 2022, 11:44 мск

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В Калининграде спецслужбы задержали террориста

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Калининграде сторонника запрещенной экстремистской организации «Правый сектор». Злоумышленник готовил теракт в канун Дня Победы, а затем хотел сбежать на Украину.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, мужчина собирался совершить террористический акт в отношении военнослужащих одной из воинских частей Минобороны РФ. После реализации своих планов от намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

В ходе обысков по месту проживания террориста правоохранители обнаружили взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой запрещенной организации «Правый сектор».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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