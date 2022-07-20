Финляндия ввела ограничения в отношении россиян

Власти Финляндии ужесточили ограничения в отношении россиян. В частности, под предлогом обеспечения национальной безопасности жителям РФ стало сложнее купить земельный участок. Об этом рассказал российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

С 2020 года те, кто не являются гражданами ЕС, должны получить лицензию финского минобороны при приобретении участка земли. То же касается и компаний, где 10% и более капитала владеют физические или юридические лица из стран, не входящих в Евросоюз.

«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», – рассказал торгпред в интервью РИА «Новости».

Россия изначально считала нововведение административным барьером, созданным для компаний с российскими инвестициями. Теперь финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности.

Логинов добавил, что жители приграничных регионов – Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга – приобретают землю и недвижимость в Финляндии и ездят туда отдыхать.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»