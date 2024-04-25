Команда Беглова подготовила свежий «липовый» отчет для доклада президенту

Отчеты о итогах губернаторства Александра Беглова в Петербурге назвали «липой». Телеграм-канал «Надзорная» сообщает, что в преддверии сентябрьских выборов глав регионов команда градоначальника Северной столицы идет на разнообразные ухищрения для поднятий рейтинга своего шефа. Например, на подтасовку цифр в отчетах, которые в дальнейшем попадут «на стол» президенту.

Среди очевидных провалов, которые спешно пытается «замять» Беглов, отмечают транспортную реформу, которая привела к возникновению регулярных транспортных коллапсов и принесла немало трудностей пассажирам общественного транспорта, отсутствие каких-либо объективных подвижек в вопросах строительства метрополитена, что также осложнило дорожно-транспортную ситуацию в мегаполисе, введение курортного сбора, который вызвал серьезные дискуссии и другие.

Стоит отметить, что за пять лет губернаторства Беглов неоднократно демонстрировал отсутствие хозяйственных и управленческий качеств по всем социально важным вопросам. Провал антиковидной компании и неудавшаяся мусорная реформа фактически «добили» его рейтинги. А повышение тарифов на транспорт, которые сегодня превышают московские по стоимости, но по качеству безнадежно отстают, лишь усугубили ситуацию.

По данным телеграм-канала «Бриф», уровень поддержки Беглова петербуржцами опустился до 15%. Более того, губернатор вынужден ждать формального одобрения своей кандидатуры президентом, но их встреча откладывается. При этом Владимир Путин активно общается с другими главами регионов, которые получают «добро» на свои следующие сроки, либо на федеральное повышение. Беглов же вынужден был дать неофициальный старт своей предвыборной программы с 15 апреля без личного общения с президентом. Учитывая минимальные рейтинги среди горожан, последней надеждой Беглова может стать лишь одобрение со стороны главы государства.

Однако и с этим вопросом у петербургского главы возникли серьезные проблемы. Все дело в неоднократном обмане президента в ходе их предыдущих встреч. Так, в январе 2023 года в ходе посещения Владимиром Путиным Обуховского завода, одна из сотрудниц задала ему вопрос о возможности продления выплат по уходу за ребенком с полутора лет до трех, если его не получается устроить в детский сад. При этом ранее Беглов заверил президента, что дефицита мест в детских садах в Петербурге нет, и все дети обеспечены местами на 100%. Путин сделал публичное замечание Беглову.

Еще раньше, в марте 2022 года, в ходе их рабочей встречи, Беглов неоднократно вводил президента в заблуждение своими отчетами о якобы решении в Петербурге проблем безработицы, расселении аварийного жилья, помощи обманутым дольщикам и других.

Не удивительно, что после этого публичные встречи Беглова и Путина сократились до минимума. Это стало серьезным ударом по репутации петербургского градоначальника, которого, якобы, поддерживает президент. В тот момент для поддержания рейтингов Беглову пришлось выдумывать встречи с Путиным, которых на самом деле не было.

Сегодня ситуация фактически достигла своего апогея. Провальное губернаторство Беглова становится токсичным для президента. «Нарисованные» отчеты лишь усугубят раздражение федцентра, чьей репутацией привык прикрывать нынешний градоначальник свои просчеты. Тем более, что широко рекламируемый триллионный бюджет Беглова, по мнению ряда экспертов, просуществовал всего лишь год. Порядка 40% было разворовано практически сразу из-за высокого уровня коррупции в его команде.

Если встреча губернатора Петербурга и президента все же состоится, Беглову вновь придется врать в глаза президенту в надежде, что его вновь «пронесет».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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