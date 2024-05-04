Технолог Серавин поможет Беглову получить победу на выборах губернатора

Предстоящие в сентябре 2024 года выборы губернатора Санкт-Петербурга сулят Северной столице одну из самых «грязных» избирательных кампаний. Об этом уже сейчас предупреждают эксперты-политологи. В Петербург вернулся политтехнолог Александр Серавин, которого СМИ называют главным политическим консультантом губернатора Александра Беглова.

Серавин руководил предвыборной кампанией Александра Беглова в 2019 году, и кампанией кандидатов в петербургское Заксобрание в 2021 году. Все эти выборы запомнились массовым снятием неудобных Беглову кандидатов, и даже, как писали СМИ, подкупом некоторых из них.

В текущей избирательной кампании Александр Серавин занял пост советника председателя Заксобрания Петербурга Александра Бельского, которого он и привел к власти в 2021 году. При губернаторе Беглове, в том числе благодаря Серавину и Бельскому, петербургский парламент де-факто превратился в еще один комитет Смольного. То же самое можно сказать и про городскую избирательную комиссию, которую возглавляет Максим Мейксин, работавший, как и Александр Бельский, вице-губернатором Александра Беглова.

Напомним, что в ходе избирательного процесса 2019 года было зафиксировано невероятное количество нарушений. Команду Беглова подозревали в подкупах, подтасовках и других грубых нарушениях выборного процесса. Кандидат от ЛДПР Олег Капитанов за свой отказ от участия в выборах получил должность председателя одного из комитетов Смольного, а коммунист Бортко снялся с выборов буквально за неделю до голосования, его фамилию даже успели напечатать в избирательных бюллетенях. Как рассказывал СМИ бизнесмен Евгений Пригожин, только лично он передал на кампанию Беглова в 2019 году около двух миллиардов наличных рублей.

Похожая ситуация повторилась и в 2021 году во время региональных парламентских выборах. Глава ЦИКа Элла Памфилова заявляла, что комиссия трижды признавала неудовлетворительной работу регионального петербургского избиркома. Но в Смольном сделали вид, что ничего не заметили.

В экспертном сообществе считают, вероятность повторения предвыборного беспредела в Петербурге в предстоящую избирательную кампанию очень высока. Иначе Беглову просто не устоять против других сильных кандидатов. После серии управленческих провалов, петербургский градоначальник продолжает стремительно терять рейтинг поддержки у местных жителей. Сегодня, по данным независимых опросов, он не превышает 15%. Неспроста сохранение кресла градоначальника доверили профессионалу «особых кампаний» Александру Серавину.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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