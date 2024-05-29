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Среда, 29 мая 2024, 12:26 мск

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В Карелии депутат и его сын стали фигурантами дела о взятке

В Карелии возбудили уголовное дело по факту дачи взятки в крупном размере. Подозреваемые – депутат законодательного собрания региона и его сын.

Как сообщило региональное управление СКР, депутата и его 36-летнего сына подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Оба фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании для них меры пресечения. По местам жительства подозреваемых провели обыски.

По данным телеграм-канала «Shot», депутат передал 200 тысяч рублей силовику, чтобы тот заранее сообщал ему о том, объявят ли его в розыск и будут ли проводить соответствующие мероприятия. Роль его сына в этом деле устанавливается.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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