В Санкт-Петербурге зафиксирован первый случай заболевания ботулизмом

В Санкт-Петербурге медики впервые выявили случай заболевания ботулизмом. Предположительно, пациент заразился во время поездки в Москву.

Заболевший находится на стационарном лечении в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. Состояние пациента врачи оценивают как тяжелое.

Молодой человек рассказал, что почувствовал недомогание после того, как съел готовый салат во время поездки в столицу и вернулся домой. Спустя несколько дней у пациента появились характерные признаки. Самочувствие резко ухудшилось – добавилась дыхательная недостаточность.

24 июня новые случаи заболевания ботулизмом были зафиксированы в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Общее количество инфицированных превысило 375 человек. В тот день же в департаменте здравоохранения Костромской области заявили о смерти 21-летнего пациента с ботулизмом.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что специалисты службы изъяли почти 200 т продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в ряде российских регионов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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