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Вторник, 29 октября 2024, 13:47 мск

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Финляндия арестовала еще пять российских объектов недвижимости

Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Власти Финляндии продолжают конфискацию российской собственности. Еще пять объектов недвижимости попали под арест. Об этом сообщают местные СМИ.

Три объекта располагаются на Аландских островах, еще два – в Хельсинки: жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари.

Накануне стало известно об аресте участка в Хельсинки площадью 3326 квадратных метров, на котором находится Российский центр науки и культуры. Сообщается, что поводом для конфискации российских госактивов стал иск украинской энергетической компании «Нафтогаз» к РФ о компенсации убытков в размере $5 млрд.

В свою очередь, в посольстве России в Финляндии сообщили, что не получали никаких официальных уведомлений на этот счет, передает РИА «Новости».

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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