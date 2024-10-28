Финляндия приступила к конфискации российской госсобственности

Силовые структуры Финляндии приступили к конфискации государственной собственности РФ. В частности, арестован участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки.
По данным финской прессы, участок площадью 3326 квадратных метров принадлежит России. Решение об аресте вступило в силу в конце прошлой недели.
Сообщается, что поводом для конфискации российских госактивов стал иск украинской энергетической компании «Нафтогаз» к России о компенсации убытков в размере $5 млрд.
Хельсинки, Светлана Антонова
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