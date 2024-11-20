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Среда, 20 ноября 2024, 14:36 мск

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Экс-мэра Петрозаводска подозревают во взяточничестве

Бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского подозревают в получении крупной взятки. Возбуждено уголовное дело.

В квартире, где проживает бывший чиновник, проводятся обыски. Как сообщают местные СМИ, экс-мэр получил несколько десятков миллионов рублей в рамках соглашения с компанией, которая обеспечивает питанием объекты здравоохранения.

В региональном управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Любарский ушел с поста летом прошлого года. Пять месяцев чиновник провел в зоне СВО и вернулся домой после ранения.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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