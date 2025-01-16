В Санкт-Петербурге начальник отдела полиции попался на взятке

В Санкт-Петербурге начальника одного из отделов полиции Красносельского района задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил региональный полицейский главк.

По предварительным данным, правоохранитель получил от бизнесмена 195 тыс. рублей за покровительство и непривлечение последнего к ответственности за нарушения в сфере торговли.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что на предполагаемого полицейского-взяточника вышли оперативники собственной безопасности главка. В ходе расследования проверяется причастность других лиц к противоправной деятельности.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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