Электросамокаты попали под запрет еще в одном городе

Власти города Кудрово Ленинградской области собираются запретить использование средств индивидуальной мобильности. Решение связано с большим количеством жалоб от горожан.

«Уведомление о расторжении соглашения будет направлено организациям по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) в течение пяти дней. Об этом объявил заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин на встрече с представителями компаний», – говорится в сообщении администрации Заневского городского поселения.

Власти получили много жалоб от жителей, транспорт паркуют в неположенных местах и на придомовых территориях, а электросамокатов стало очень много для молодого города.

Ранее власти Благовещенска запретили использование электросамокатов в черте города, затем СИМ попали под запрет в Елабуге.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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