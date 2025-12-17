Пропустившая ученика с ножом в школу в Петербурге охранница признала вину

Задержанная охранница школы в Санкт-Петербурге, пропустившая без досмотра, несмотря на сигнал металлодетектора, ученика с ножом, который затем напал на учительницу и ранил ее, признала вину по уголовному делу об оказании услуг с нарушением требований безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Женщину поместили в СИЗО. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения, уточнил собеседник агентства.

Напомним, утром 15 декабря девятиклассник общеобразовательной школы № 191 в Красногвардейском районе Петербурга трижды ударил ножом учительницу математики на индивидуальном дополнительном занятии, после чего предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Педагога и ученика госпитализировали. По данному факту было взбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По предварительным данным, причиной поступка школьника послужило выставление плохой оценки.

Вечером 16 декабря следователи доставили подростка на допрос в качестве подозреваемого. Он отказался давать показания. Медики разрешили поместить школьника в изолятор временного содержания.

В тот же день Следственный комитет возбудил второе уголовное дело – об оказании школе охранных услуг с нарушениями требований безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Была задержана сотрудница охранного предприятия, которая находилась на посту в день ЧП.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube