Предъявлено обвинение школьнику, напавшему с ножом на учительницу в Петербурге

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство ученику одной из школ Санкт-Петербурга, напавшему на учительницу с ножом, сообщает городской главк Следственного комитета РФ. Напомним, утром 15 декабря девятиклассник нанес ранения педагогу, предварительно, из-за плохой оценки, после чего предпринял попытку суицида.

В ходе допроса 15-летний школьник частично признал вину, при этом он отрицал наличие конфликта между ним и учительницей. В ближайшее время ученику будет избрана мера пресечения.

Обвинение также предъявлено сотруднице охранного предприятия, которая не досмотрела школьника, пронесшего в школу нож, несмотря на срабатывание рамки металлоискателя. Женщине вменяют ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она признала вину.

Ранее сообщалось, что девятиклассник общеобразовательной школы № 191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга трижды ударил ножом учительницу математики на индивидуальном дополнительном занятии, после чего предпринял попытку суицида, которую предотвратили полицейские. Обоих госпитализировали. Состояние педагога оценивалось как тяжелое. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Причиной поступка школьника, по предварительной информации, послужило выставление плохой оценки.

Вечером 16 декабря следователи доставили подростка на допрос в качестве подозреваемого. Он отказался давать показания. Медики разрешили поместить школьника в изолятор временного содержания.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube