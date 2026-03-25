В Ленинградской области снова объявили угрозу атаки БПЛА

В Ленинградской области вновь объявили опасность БПЛА в воздушном пространстве региона. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Также он предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

На фоне угрозы атаки вражеских дронов Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Мера действует с полудня.

Ранее Дрозденко сообщал об отражении атаки 56 дронов ВСУ на регион ночью и утром 25 марта. По его данным, в Выборге повреждена кровля жилого дома, в Усть-Луге в зоне порта возник пожар.

Аэропорт Пулково в целях безопасности не принимал и не отправлял самолеты всю ночь. 46 рейсов было задержано, еще 21 отменен. Воздушная гавань возобновила работу в 9 часов утра.

Также стало известно об отражении атаки БПЛА на Кронштадт. В нескольких жилых домах повреждено остекление. Кроме того, повреждения получили автомобили.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

