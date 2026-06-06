Губернатор сообщил о трех пострадавших при атаке БПЛА на Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что атака беспилотников на Северную столицу, предпринятая ВСУ ранним утром в субботу, отбита. Пострадали три человека. ПВО не допустила причинения ущерба, отметил глава города.

Как уточнил Беглов, «состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой».

Отмечается, что оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком после атаки.

Добавим, движение автобусных маршрутов, которое временно закрывалось в Кронштадте, восстановлено по действующим трассам, сообщила администрация Кронштадского района Санкт-Петербурга. Утром в субботу администрация Кронштадта информировала, что из-за невозможности проезда по Макаровской улице у Докового моста маршруты автобусных маршрутов №№ 1Кр, 3Кр были временно изменены. Причину власти не уточняли.

Также стало известно, что власти Кронштадта отменили фестиваль «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов», который должен был пройти 6 и 7 июля, после атаки БПЛА.

Фестиваль «Паруса Кронштадта» входит в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума. Сегодня в Петербурге проходит заключительный день ПМЭФ.

Ночью и утром в субботу Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке БПЛА. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал о сбитии над регионом 144 вражеских дронов. Из-за пожара на военном объекте в Ломоносовском районе Ленобласти после атаки БПЛА проводится эвакуация.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube