Свыше 600 человек эвакуированы из-за пожара на объекте Минобороны в Ленобласти

Более 600 человек эвакуировали из района пожара на объекте Минобороны, возникшего после атаки БПЛА рядом с поселком Большая Ижора в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Пострадали четыре местных жителя, в том числе ребенок. Один из них госпитализирован, троим, в том числе несовершеннолетнему, помощь оказана на месте, уточнил глава региона.

В пунктах временного размещения находятся 390 человек из числа эвакуированных, остальные уехали к родственникам. В ПВР людям предоставлена еда, вода, дежурят медики. «Ситуация находится под контролем», – подчеркнул губернатор.

Всего за ночь и утро в Ленобласти сбили 144 БПЛА. Из-за пожара на военном объекте в Ломоносовском районе региона, начавшегося после атаки дронов, проводилась эвакуация жителей. Повреждения на земле после падения обломков БПЛА также зафиксировали в Лужском и Волосовском районах. В Санкт-Петербурге при атаке дронов пострадали три человека.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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