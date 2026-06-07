Жители Ленобласти вернулись в свои дома после эвакуации из-за пожара на военном объекте

В Ломоносовском районе Ленинградской области эвакуированные из-за пожара на объекте Минобороны жители вернулись в свои дома. Режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Пожар на военном объекте возник утром 6 июня из-за атаки БПЛА. Жителей домов рядом с местом происшествия эвакуировали в пункты временного размещения. Работы по ликвидации последствий возгорания были завершены во второй половине субботы.

В ближайшие дни в Большой Ижоре будет сохраняться ряд ограничений: проверка территории лесного массива и пляжей еще не завершена и будет продолжена. Губернатор попросил воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в ближайшие дни в целях безопасности.

Дрозденко позже уточнил, что въезд в Лебяжье и Большую Ижору открыт. Исходя из соображений безопасности, движение на участке трассы 47А-007 между Лебяжьем и Большой Ижорой временно ограничено в связи с «подготовкой дорожного полотна к безопасному движению автотранспорта». Движение на указанном участке дороги, как ожидается, будет восстановлено в воскресенье.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube