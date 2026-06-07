Участок дороги в Ленобласти закрыт из-за разминирования после атаки беспилотников

Саперы продолжают разминирование территории в районе поселка Большая Ижора в Ломоносовской районе Ленинградской области, где в результате атаки беспилотников ВСУ утром 6 июня произошел пожар на объекте Минобороны. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Движение транспорта осуществляется по объездному маршруту.

Взрывоопасные предметы обезвреживают на участке автодороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветки между поселками Большая Ижора и Лебяжье. Въезд в эти населенные пункты открыт. Однако движение по дороге между ними небезопасно, проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движение закрыто, отметил глава региона. «Организованы альтернативные маршруты объезда. Запущены пассажирские автобусы по объездному маршруту», – написал Дрозденко в «Максе».

Глава региона попросил с пониманием отнестись к введенным мерам. По его словам, «работы по восстановлению безопасного движения пройдут так быстро, насколько это возможно».

В Ленинградской области ночью и утром 6 июня силы ПВО уничтожили 144 дрона ВСУ. В результате атаки начался пожар на объекте Минобороны около Большой Ижоры. Из районов, близких к месту происшествия, эвакуировали более 600 человек, четыре мирных жителя пострадали. Пожар потушили во второй половине дня, жители вернулись в свои дома.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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