Власти Норвегии арестовали российское судно «Профессор Молчанов»

Норвегия арестовала российское исследовательское судно «Профессор Молчанов» по иску украинского «Нафтогаза». Россия считает задержание нарушением норм международного права.

Норвежские власти арестовали российское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на Шпицбергене. Ордер получен от районного суда Норд-Тромса и Сеньи, сообщил оперативный руководитель полиции Шпицбергена Хокон Финстад.

В заявлении «Нафтогаза» говорится, что арест наложен для обеспечения исполнения обязательств России по арбитражному решению на сумму 4,22 млрд долларов долга, плюс проценты и издержки.

Россия намерена оспорить задержание, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Наши юристы в ближайшее время опротестуют это абсолютно нелегитимное и в правовом смысле нигилистское решение норвежских властей», – сказал он.

Чекунков добавил, что экипаж «Профессора Молчанова» находится в безопасности. Судно остается в порту Баренцбург на Шпицбергене.

Судно «Профессор Молчанов» поступило в распоряжение Росгидромета в 2011 году. Оно проводит полярные и океанологические исследования и способно находиться в автономном плавании до 70 дней. Регулярные грузопассажирские рейсы на Шпицберген «Профессор Молчанов» выполняет с июня 2025 года.

Осло, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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