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Власти Норвегии арестовали российское судно «Профессор Молчанов»

Фото с сайта Росгидромета

Норвегия арестовала российское исследовательское судно «Профессор Молчанов» по иску украинского «Нафтогаза». Россия считает задержание нарушением норм международного права.

Норвежские власти арестовали российское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на Шпицбергене. Ордер получен от районного суда Норд-Тромса и Сеньи, сообщил оперативный руководитель полиции Шпицбергена Хокон Финстад.

В заявлении «Нафтогаза» говорится, что арест наложен для обеспечения исполнения обязательств России по арбитражному решению на сумму 4,22 млрд долларов долга, плюс проценты и издержки.

Россия намерена оспорить задержание, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Наши юристы в ближайшее время опротестуют это абсолютно нелегитимное и в правовом смысле нигилистское решение норвежских властей», – сказал он.

Чекунков добавил, что экипаж «Профессора Молчанова» находится в безопасности. Судно остается в порту Баренцбург на Шпицбергене.

Судно «Профессор Молчанов» поступило в распоряжение Росгидромета в 2011 году. Оно проводит полярные и океанологические исследования и способно находиться в автономном плавании до 70 дней. Регулярные грузопассажирские рейсы на Шпицберген «Профессор Молчанов» выполняет с июня 2025 года.

Осло, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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