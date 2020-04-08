Число умерших от коронавируса пермяков выросло за сутки

В Пермском крае выросло число жертв коронавируса нового типа – по сообщению регионального оперативного штаба, от заболевания скончался третий пациент. По информации министерства здравоохранения Прикамья, третий умерший – это 69- летний мужчина, который входил в группу риска не только по возрасту, но и по заболеваниям в анамнезе, у него также была ишемия и сахарный диабет.

Напомним, ранее в Перми от коронавируса скончались два человека – 48-летний мужчина, который также страдал от онкологии, и 36-летняя журналистка Анастасия Петрова, у нее была непереносимость антибиотиков пенициллиновой группы.

Всего на текущий момент в Пермском крае 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Врачам удалось вылечить шесть пациентов, они выписаны, 23 проходят лечение в настоящий момент. В их числе – главврач областного онкологического диспансера Максим Мезенцев, который после отпуска в Турции вышел на работу, а позднее у него обнаружили коронавирус.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 07.04.20

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