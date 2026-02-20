Раненый при нападении в пермской школе подросток пришел в себя

Пострадавший в результате нападения сверстника в школе города Александровска Пермского края семиклассник пришел в сознание, угрозы его здоровью нет. Об этом сообщила глава регионального минздрава Анастасия Крутень.

По ее словам, в данный момент раненый школьник находится в стабильном состоянии под круглосуточным наблюдением специалистов Пермской краевой клинической больницы.

«Подросток уже пришел в сознание, ему проводятся контрольные исследования. Главное, его состоянию здоровья уже ничего не угрожает. Это стало возможным благодаря слаженным действиям большой команды медицинских работников на всех этапах оказания помощи», – написала министр в своем телеграм-канале.

Крутень отметила, что ножевые травмы представляют особую сложность и за жизнь подростка медики вчера боролись почти 4 часа.

«Несмотря на тяжелые ранения, врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка», – заявила министр.

Накануне ученик 7 класса школы №1 в Александровске тяжело ранил ножом сверстника. Раненого подростка доставили в больницу Березников, где его прооперировали, а затем санавиацией транспортировали в больницу Перми. По факту нападения возбуждено уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Пермь, Наталья Петрова

