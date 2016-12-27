В Кремле отрицают назначение полпреда Бабича послом в Турции / «Никаких решений пока не принималось»

Публикации за 27.12.16

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о назначении полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на пост посла России в Турции вместо убитого Андрея Карлова.

«Пока никаких решений нет, – сообщил журналистам представитель Кремля. – Информация не соответствует действительности». Песков при этом не уточнил, когда будет принято решение по новому послу РФ в Турции.

Ранее о том, что новым послом России в Турции будет назначен Бабич, сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их данным, назначение произойдет в будущем году.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре, когда произносил речь на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Российские власти назвали произошедшее терактом. СКР возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Правоохранительные органы Турции установили личность убийцы. Им оказался 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который попал в здание, предъявив охране удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх», включающая боевиков-террористов «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). Похороны посла состоялись 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову звания Героя России.

Москва, Наталья Петрова

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