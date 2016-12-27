СМИ сообщили имя нового посла России в Турции

Публикации за 27.12.16

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может занять должность посла России в Турции. Ранее он претендовал на место посла РФ на Украине, однако Киев отказал в назначении.

Михаил Бабич станет послом в Турции в следующем году, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По данным телеканала, Бабич сам давно хотел сменить работу. Летом текущего года ему прочили должность посла на Украине, но украинские власти отвергли его кандидатуру. До недавнего времени вопрос о новом месте работы чиновника оставался открытым.

Официально имя нового посла в Турции пока не называлось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит версию о том, что Бабич претендует на это место.

Как сообщал «Новый День», российский посол в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря, в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Убийца выстрелил ему в спину девять раз. Ранения также получили три человека, сам нападавший был ликвидирован.

Российские власти назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Правоохранительные органы Турции установили личность убийцы. Им оказался 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который смог попасть в здание, предъявив охране удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

По данным СМИ, ответственность за нападение взяла на себя вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх», включающая боевиков-террористов «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).

Похороны посла состоялись 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову звания Героя России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.12.16

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