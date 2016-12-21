Кремль считает убийство посла нападением на страну

Публикации за 21.12.16

Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова является фактически нападением на страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства эмоционально тяжело воспринял эту новость, но случившееся наверняка станет поводом для углубления сотрудничества России и Турции.

«Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла – фактически нападение на страну», – сказал Песков в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24».

По словам пресс-секретаря президента, лидеры России и Турции «проявили политическую волю, чтобы подобные провокации и, в частности, эта провокация ни в коем случае не помешала тем позитивным тенденциям, которые превалируют сейчас в отношениях двух стран.

«Это (случившееся) должно стать, наверное, еще одним важным импульсом для того, чтобы Москва и Анкара еще ближе сотрудничали в самых различных областях, включая чувствительные области, такие как безопасность», – заявил пресс-секретарь и отметил, что момент для убийства выбран не случайно.

Как сообщал «Новый День», российский посол в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря, в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Убийца выстрелил ему в спину девять раз. Ранения также получили три человека, сам нападавший был ликвидирован.

Российские власти назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Правоохранительные органы Турции установили личность убийцы. Им оказался 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который смог попасть в здание, предъявив охране удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

По данным СМИ, ответственность за нападение взяла на себя вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх», включающая боевиков-террористов «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).

Сегодня президент РФ подписал указ о присвоении Карлову звания Героя России. Его похороны намерены на четверг, 22 декабря.

Москва, Светлана Антонова

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