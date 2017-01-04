МИД России: НАТО – это реальность, надо выстраивать нормальные отношения / Странам дешевле состоять в НАТО, чем самостоятельно строить оборону

Публикации за 04.01.17

В МИД РФ считают необходимым восстановить нормальные отношения с НАТО. Альянс – это реальность, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

На вопрос «Интерфакса» о том, является ли НАТО реликтом эпохи «холодной войны» и анахронизмом Келин ответил так: «Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей». НАТО – «это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься, надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было», подчеркнул Келин.

По его словам, сегодня «есть масса причин, по которым государства, особенно небольшие, предпочитают состоять в такой организации». Он пояснил: «Нет необходимости создавать оборону по всему периметру страны. Допустим, той же Бельгии не нужно иметь самостоятельные военно-морские силы, авиацию, ПВО. Речь идет о разделении труда, что гораздо дешевле. Одна страна содержит, скажем, два фрегата и четыре истребителя. А соседняя выполняет другие боевые задачи».

Келин добавил, что такое «разделение труда очень сильно облегчает бюджетные затраты на оборону». «В результате сейчас всего лишь четыре страны выполняют норматив НАТО по военным затратам – 2% от ВВП, а расходы на оборону всех остальных стран альянса значительно меньше. Скажем, в Германии это 1,2% от ВВП», – указал представитель МИД России. «Конечно же, дешевле состоять в таком военном союзе, чем самостоятельно строить оборону по всему азимуту», – добавил он.

Келин заключил: «Невозможно убедить страны-члены в том, что из НАТО надо выходить, что это анахронизм, потому что чисто рациональные резоны перевешивают».

Москва, Полина Николаева

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