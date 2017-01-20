NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 20.01.17

Кремль – Чубайсу: не знаем, как в Давосе, у нас в Москве ужаса нет

Кремль – Чубайсу: не знаем, как в Давосе, у нас в Москве ужаса нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы Роснано Анатолия Чубайса об «ужасе» на экономической форуме в Давосе, сказал, что в Москве все в порядке.

«Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем», – заявил представитель Кремля журналистам.

Как сообщает РИА Новости, с оценкой Чубайса не согласен и президент и гендиректор норвежской телекоммуникационной компании Telenor Сигве Брекке. По его мнению, в настроениях участников Всемирного экономического форума в Давосе нет ощущения приближающейся катастрофы, к котором говорил Чубайс.

Более того: Брекке отметил, что в этом году настроение участников форума «более оптимистичное по сравнению с прошлым годом». «Конечно, чувствуются опасения, касающиеся выхода Великобритании из Евросоюза, Brexit, насчет избрания Дональда Трампа президентом США. Но, в общем, чувствуется позитив, оптимизм», – сказал он и добавил, что сам также сохраняет позитивный настрой.

Ранее Чубайс заявил, что в Давосе из-за избрания президентом США Дональда Трампа и ощущения, что миру, выстроенному после Второй Мировой войны, «приходит конец».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 20.01.17

Депутатам гордумы объяснят суть новой транспортной схемы Екатеринбурга. / Алексей Орлов в два раза повысил Евгению Куйвашеву премию (ДОКУМЕНТ). / Журналисты CNN мечтают об убийстве Трампа на инаугурации (ВИДЕО). За то, что новый президент обвинил их в создании фейковых новостей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter