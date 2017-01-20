Кремль – Чубайсу: не знаем, как в Давосе, у нас в Москве ужаса нет

Публикации за 20.01.17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы Роснано Анатолия Чубайса об «ужасе» на экономической форуме в Давосе, сказал, что в Москве все в порядке.

«Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем», – заявил представитель Кремля журналистам.

Как сообщает РИА Новости, с оценкой Чубайса не согласен и президент и гендиректор норвежской телекоммуникационной компании Telenor Сигве Брекке. По его мнению, в настроениях участников Всемирного экономического форума в Давосе нет ощущения приближающейся катастрофы, к котором говорил Чубайс.

Более того: Брекке отметил, что в этом году настроение участников форума «более оптимистичное по сравнению с прошлым годом». «Конечно, чувствуются опасения, касающиеся выхода Великобритании из Евросоюза, Brexit, насчет избрания Дональда Трампа президентом США. Но, в общем, чувствуется позитив, оптимизм», – сказал он и добавил, что сам также сохраняет позитивный настрой.

Ранее Чубайс заявил, что в Давосе царит «ужас» из-за избрания президентом США Дональда Трампа и ощущения, что миру, выстроенному после Второй Мировой войны, «приходит конец».

Москва, Зоя Березина

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