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Публикации за 20.01.17

Чубайс о Давосе: ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы / «Мир перевернулся»

Чубайс о Давосе: ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы «Мир перевернулся»

«Самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», – так описал происходящее на экономическом форуме глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

В интервью БФМ он пояснил, что за все годы его участия в форуме «был только один Давос с таким же ощущением ужаса: это был Давос 2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис». «У всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом? Оказалось, что это все-таки кризис в системе, а не системы в целом. Мы его как-то пережили. Так вот, степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году. Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет», – сказал Чубайс.

Он привел в пример открывавшую форум речь председателя КНР Си Цзиньпина, «которая просто была великолепной, одой рыночной экономике с яркими призывами о необходимости отменять межстрановые торговые барьеры, снижать пошлины, и еще в завершение с заявлением о том, что Китай открывает целый ряд рынков, которые раньше были закрыты». «То есть такая суперлиберальная речь, построенная в лучших традициях чикагской школы», – добавил Чубайс.

Он продолжил: «Это произошло два дня назад, и практически в это же время Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины, и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке». «Мир перевернулся», – констатировал Чубайс.

47-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января. Его главная тема – «Чуткое и ответственное руководство». В форуме участвуют 3 тыс. политиков, предпринимателей, представителей международных организаций и гражданского общества.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 20.01.17

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