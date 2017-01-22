Мадонна обматерила Трампа / На митинги против нового президента США вышли более миллиона человек

Публикации за 22.01.17

В США прошли массовые акции протеста против нового президента страны Дональда Трампа. В общей сложности на улицы американских городов вышли, как минимум, более 1 млн человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN. Данные об участниках акций протеста основаны на официальных цифрах правоохранительных органов, при этом сами организаторы демонстраций говорили, что по всему миру на улицы могут выйти до 2,2 млн человек.

В подсчитанные результаты не вошли демонстранты в Вашингтоне, где прошла самая массовая акция, в которой участвовали минимум 597 тыс человек.

По данным CNN, другие массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.

В частности, по данным СМИ, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на улицы вышли минимум по полмиллиона человек недовольных новым президентом США. Среди участников были многие звезды кино и музыки, включая актрис Шарлиз Терон, Джессику Честейн, Скарлетт Йоханссон, Джулию Робертс и других. Некоторые из них перед выборами обещали эмигрировать в Канаду в случае победы Трампа, но потом передумали.

Вместе с тем известная певица Мадонна, которая также оказалась в оппозиции к Трампу, выступила с речью на марше женщин в Вашингтоне, в ходе которого позволила себе нецензурные высказывания в адрес нового президента США, сообщило агентство Associated Press.

По ее словам, субботние марши – это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство. Она призвала единомышленников объединиться и вместе пройти «через эту тьму» и показать, что они «не боятся и не одиноки».

При этом Мадонна дважды матом обругала Трампа. Помимо нецензурной лексики, певица сказала, что зла и возмущена из-за того, что президентом стал именно он. Певица сказала, что не раз думала о том, чтобы взорвать Белый дом, но пришла к выводу, что это мало что изменило бы, и отчаиваться в любом случае не стоит.

После того как певица дважды высказалась о Трампе, используя непечатную лексику, CNN был вынужден прервать трансляцию. Ведущая извинилась перед зрителями за произошедшее, сказав, что телеканал не был в курсе о такой эксцентричной речи Мадонны, отмечает Regnum.

Сообщается, что после этого певица исполнила свою популярную композицию Express Yourself («Самовыражайся»), во время которой она изменила текст на ругательства в адрес нового американского лидера.

Новый президент США не отреагировал на акции протеста, но раскритиковал некоторые СМИ за освещение его инаугурации.

«Я выступал и видел, что на площади (перед Капитолием) было, как представлялось, около миллиона, или полутора миллионов человек», – сказал Трамп на встрече в ЦРУ, отмечает «Интерфакс». Он добавил, что некоторые СМИ «показывали площадь так, как будто там вообще никого не было, и заявили, что Дональд Трамп не умеет считать».

«Да ладно, это все ничего, но это – ложь», – сказал президент США и добавил, что передававшие неверные сообщения СМИ «были уличены» в этом, и они «дорого за это заплатят».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

Вашингтон. Другие новости 22.01.17

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