Скандал в Южной Осетии: в республике введена «антидепутатская» цензура / С эфира снята программа «Парламентский вестник»»

Публикации за 23.01.17

В Южной Осетии разгорается крупный политический скандал, который спровоцирован административным давлением и снятием в минувшую субботу с эфира гостелерадиокомпании «Ир» программы «Парламентский вестник», освещающей деятельность депутатского корпуса республики.

«Иначе как административным давлением и цензурой это назвать нельзя. Налицо вопиющее нарушение Конституции Южной Осетии, Закона о СМИ и Закона о порядке освещения деятельности органов государственной власти», – говорится в заявлении спикера парламента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

По его словам, выпуск «Парламентского вестника» был связан с оголтелой информационной кампанией, которая развернулась вокруг республиканского бюджета. «Мы хотели разъяснить населению, что непринятие бюджета абсолютно не влияет на выдачу заработной платы бюджетникам, не препятствует финансированию защищенных статьей государственного бюджета, в том числе касающихся проведения выборов», – подчеркнул Бибилов.

Спикер республиканского парламента также добавил, что «истерия, наблюдающаяся на сегодняшний день, никак не связана с реальной ситуацией вокруг бюджета».

«Считаю, что все действия направлены на то, чтобы дискредитировать Председателя Парламента и парламентское большинство. Призываю население Республики не верить распространяемой лжи. Все действия Парламента находятся строго в рамках закона, от которого мы не будем отходить ни на шаг. Никому не позволено переходить «красную линию», линию невозврата», – заявил Бибилов.

Он отметил, что причины, по которым был запрещен выпуск «Парламентского вестника» пока неизвестны, и при этом подчеркнул, что депутатский корпус «не намерен терпеть подобные незаконные действия, создающие большую напряженность в преддверии предвыборной кампании, которая вскоре начнется в Южной Осетии».

«Депутатский корпус будет разбираться с этим беззаконием, в частности намечено проведение парламентских слушаний по данному вопросу, также готовится запрос в Генеральную прокуратуру РЮО для дачи соответствующей правовой оценки действиям лиц, грубо нарушающих законодательство республики. Виновные должны понести заслуженное наказание», – заявил Бибилов.

«Мы строим правовое государство и не позволим нарушать закон чиновникам, независимо от должности и родственных связей с высокопоставленными лицами», – сказал спикер парламента Южной Осетии.

Цхинвал, Служба информации РИА «Новый День»

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