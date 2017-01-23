NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 23.01.17

Скандал в Южной Осетии: в республике введена «антидепутатская» цензура / С эфира снята программа «Парламентский вестник»»

Скандал в Южной Осетии: в республике введена «антидепутатская» цензура С эфира снята программа «Парламентский вестник»»

В Южной Осетии разгорается крупный политический скандал, который спровоцирован административным давлением и снятием в минувшую субботу с эфира гостелерадиокомпании «Ир» программы «Парламентский вестник», освещающей деятельность депутатского корпуса республики.

«Иначе как административным давлением и цензурой это назвать нельзя. Налицо вопиющее нарушение Конституции Южной Осетии, Закона о СМИ и Закона о порядке освещения деятельности органов государственной власти», – говорится в заявлении спикера парламента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

По его словам, выпуск «Парламентского вестника» был связан с оголтелой информационной кампанией, которая развернулась вокруг республиканского бюджета. «Мы хотели разъяснить населению, что непринятие бюджета абсолютно не влияет на выдачу заработной платы бюджетникам, не препятствует финансированию защищенных статьей государственного бюджета, в том числе касающихся проведения выборов», – подчеркнул Бибилов.

Спикер республиканского парламента также добавил, что «истерия, наблюдающаяся на сегодняшний день, никак не связана с реальной ситуацией вокруг бюджета».

«Считаю, что все действия направлены на то, чтобы дискредитировать Председателя Парламента и парламентское большинство. Призываю население Республики не верить распространяемой лжи. Все действия Парламента находятся строго в рамках закона, от которого мы не будем отходить ни на шаг. Никому не позволено переходить «красную линию», линию невозврата», – заявил Бибилов.

Он отметил, что причины, по которым был запрещен выпуск «Парламентского вестника» пока неизвестны, и при этом подчеркнул, что депутатский корпус «не намерен терпеть подобные незаконные действия, создающие большую напряженность в преддверии предвыборной кампании, которая вскоре начнется в Южной Осетии».

«Депутатский корпус будет разбираться с этим беззаконием, в частности намечено проведение парламентских слушаний по данному вопросу, также готовится запрос в Генеральную прокуратуру РЮО для дачи соответствующей правовой оценки действиям лиц, грубо нарушающих законодательство республики. Виновные должны понести заслуженное наказание», – заявил Бибилов.

«Мы строим правовое государство и не позволим нарушать закон чиновникам, независимо от должности и родственных связей с высокопоставленными лицами», – сказал спикер парламента Южной Осетии.

Цхинвал, Служба информации РИА «Новый День»

Цхинвал. Другие новости 23.01.17

Для выборов губернатора готовят веселую «обнажёнку» – Самые крутые слухи недели. / Россия – друг или враг?: кандидаты в президенты Франции усиленно муссируют «русскую тему». Эксперт: выборы могут принести сюрприз. «Не забывайте Трампа». / Никита Белых перестал ходить из-за сильных болей в ноге.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter