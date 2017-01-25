Китай назвал «домыслами» сообщения о ракетах на границе с Россией

Публикации за 25.01.17

Сообщения в СМИ о «военном присутствии» Китая на границе с Россией – не более чем «домыслы и предположения». Так прокомментировал МИД Китая появившуюся накануне информацию о размещении на российско-китайской границе межконтинентальных баллистических ракет «Дунфэн-41».

«В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия – это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете», – цитирует РИА Новости официальный комментарий китайского МИД.

Вчера же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает угрозой размещение Китаем ракет у границы с Россией.

Пекин, Зоя Березина

Пекин. Другие новости 25.01.17

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