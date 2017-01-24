В Кремле рассказали, что думают о «китайской угрозе»

Публикации за 24.01.17

Россия не воспринимает развитие вооруженных сил Китая как угрозу. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о развертывании китайских межконтинентальных баллистических ракет на границе с Россией.

По словам Пескова, Пекин является стратегическим союзником Москвы, партнером в политическом и торгово-экономическом плане. «Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, мы не воспринимаем как угрозу для нашей страны», – цитирует РИА Новости комментарий Пескова.

Сегодня утром китайская пресса сообщила о появлении в интернете фотографии разработанной в Китае межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-41» (DF-41). Одна из трех бригад этих ракет размещена в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

DF-41 – твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров, оснащенная разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 24.01.17

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