NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 24.01.17

Межконтинентальные ракеты КНР размещены у российских границ

Межконтинентальные ракеты КНР размещены у российских границ

Китай разместил межконтинентальные ракеты «Дунфэн-41» на приграничной с Россией территории, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Всего в Поднебесной развернули три бригады с ракетами, способными нести до 12 ядерных боеголовок на 14 тысяч километров.

Фотография комплекса была опубликована в сети, журналисты гонконгской газеты «Пинго жибао» предположили, что это одна из трех бригад межконтинентальных ракет «Дунфэн-41» (Dongfeng-41, DF-41), размещенная в Хэйлунцзян. Помимо нее в планах Народно-освободительной армии Китая развернуть еще две бригады, одна из них находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, другая – в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.

Военное руководство КНР не рассекречивает характеристики «Дунфэн-41», однако известно, что дальность полета ракеты может составлять до 14 тысяч километров, заряд – 10-12 ядерных боеголовок. Комплекс может направить заряд в любую точку мира и считается последним словом техники.

Например, «Дунфэн-41», расположенная в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, представляет стратегическую угрозу для Вашингтона, так как сможет достичь территории США в течение 30 минут. Ряд СМИ считает, что снимки ракет утекли в сеть не случайно, Китай «играет мускулами» в связи с инаугурацией президента США Дональда Трампа. Возможно, это реакция Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае.

Народно-освободительная армия КНР проводила тестовый пуск «Дунфэн-41» на своей территории. Так в декабре прошлого года ракету запустили в западной части страны с железнодорожной мобильной установки. Испытания совпали по времени с визитом министра обороны США Эштона Картера на американский авианосец John C. Stennis, находившийся в тот момент Южно-Китайском море.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 24.01.17

В Хабаровске убили семью из четырех человек. Полиция напала на след злоумышленника. / В Ачитском районе от отравления газом погибли двое детей и их дедушка. / Премьер-министр Маврикия передал свой пост в наследство сыну: оппозиция рвет и мечет.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter