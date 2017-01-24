Межконтинентальные ракеты КНР размещены у российских границ

Публикации за 24.01.17

Китай разместил межконтинентальные ракеты «Дунфэн-41» на приграничной с Россией территории, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Всего в Поднебесной развернули три бригады с ракетами, способными нести до 12 ядерных боеголовок на 14 тысяч километров.

Фотография комплекса была опубликована в сети, журналисты гонконгской газеты «Пинго жибао» предположили, что это одна из трех бригад межконтинентальных ракет «Дунфэн-41» (Dongfeng-41, DF-41), размещенная в Хэйлунцзян. Помимо нее в планах Народно-освободительной армии Китая развернуть еще две бригады, одна из них находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, другая – в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.

Военное руководство КНР не рассекречивает характеристики «Дунфэн-41», однако известно, что дальность полета ракеты может составлять до 14 тысяч километров, заряд – 10-12 ядерных боеголовок. Комплекс может направить заряд в любую точку мира и считается последним словом техники.

Например, «Дунфэн-41», расположенная в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, представляет стратегическую угрозу для Вашингтона, так как сможет достичь территории США в течение 30 минут. Ряд СМИ считает, что снимки ракет утекли в сеть не случайно, Китай «играет мускулами» в связи с инаугурацией президента США Дональда Трампа. Возможно, это реакция Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае.

Народно-освободительная армия КНР проводила тестовый пуск «Дунфэн-41» на своей территории. Так в декабре прошлого года ракету запустили в западной части страны с железнодорожной мобильной установки. Испытания совпали по времени с визитом министра обороны США Эштона Картера на американский авианосец John C. Stennis, находившийся в тот момент Южно-Китайском море.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 24.01.17

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