Анатолий Бибилов: Коррупционный режим в Южной Осетии препятствует интеграции с Россией

Публикации за 26.01.17

Коррупционный режим хионистов в Южной Осетии долгие годы грабит страну и мешает интеграции с Россией и воссоединению разделенного народа. Такое заявление сделал спикер республиканского парламента Анатолий Бибилов на съезде партии «Единая Осетия».

Говоря о развитии отношений с Россией, Бибилов подчеркнул, что в 2014 году граждане республики проголосовали за путь развития, предложенный партией «Единая Осетия», – вместе с Россией к построению справедливого, экономически сильного и социального государства без хионистов и коррупционеров.

«Стратегическая цель осетинского народа, партии «Единая Осетия» и моя лично неизменна – воссоединение нашей страны с Россией и объединение народа Осетии! Я, как лидер партии и председатель парламента, делал, и всегда буду делать всё, чтобы каждый пункт программы был выполнен, а цели были достигнуты, несмотря ни на какие препятствия», – подчеркнул Бибилов.

При этом он обратил внимание, что «режим хионистов, который долгие годы грабит народ Южной Осетии, ослабляет нашу страну, изо всех сил цепляется за власть, ставит палки в колеса развитию республики, препятствует интеграции с Российской Федерацией и воссоединению нашего разделенного народа».

«Они, дорвавшиеся к власти, пойдут на всё, чтобы не потерять свои доходные места, чтобы остаться безнаказанными за все те горести и несправедливость, которые принесли и совершили», – констатировал Бибилов.

Эти заявления прозвучали накануне на съезде партии «Единая Осетия», на котором Бибилов был выдвинут кандидатом на пост президента Южной Осетии, выборы которого пройдут 9 апреля 2017 года.

Цхинвал, Служба информации РИА «Новый День»

Цхинвал. Другие новости 26.01.17

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