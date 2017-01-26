NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 26.01.17

Анатолий Бибилов: Коррупционный режим в Южной Осетии препятствует интеграции с Россией

Анатолий Бибилов: Коррупционный режим в Южной Осетии препятствует интеграции с Россией

Коррупционный режим хионистов в Южной Осетии долгие годы грабит страну и мешает интеграции с Россией и воссоединению разделенного народа. Такое заявление сделал спикер республиканского парламента Анатолий Бибилов на съезде партии «Единая Осетия».

Говоря о развитии отношений с Россией, Бибилов подчеркнул, что в 2014 году граждане республики проголосовали за путь развития, предложенный партией «Единая Осетия», – вместе с Россией к построению справедливого, экономически сильного и социального государства без хионистов и коррупционеров.

«Стратегическая цель осетинского народа, партии «Единая Осетия» и моя лично неизменна – воссоединение нашей страны с Россией и объединение народа Осетии! Я, как лидер партии и председатель парламента, делал, и всегда буду делать всё, чтобы каждый пункт программы был выполнен, а цели были достигнуты, несмотря ни на какие препятствия», – подчеркнул Бибилов.

При этом он обратил внимание, что «режим хионистов, который долгие годы грабит народ Южной Осетии, ослабляет нашу страну, изо всех сил цепляется за власть, ставит палки в колеса развитию республики, препятствует интеграции с Российской Федерацией и воссоединению нашего разделенного народа».

«Они, дорвавшиеся к власти, пойдут на всё, чтобы не потерять свои доходные места, чтобы остаться безнаказанными за все те горести и несправедливость, которые принесли и совершили», – констатировал Бибилов.

Эти заявления прозвучали накануне на съезде партии «Единая Осетия», на котором Бибилов был выдвинут кандидатом на пост президента Южной Осетии, выборы которого пройдут 9 апреля 2017 года.

Цхинвал, Служба информации РИА «Новый День»

Цхинвал. Другие новости 26.01.17

Минобороны отказалось от британских «эскорт-услуг» для российского флота. «Мы прекрасно знаем фарватер, займитесь лучше своими кораблями». / Резиденция пошла на сближение с потенциальным губернатором. Кандидатуру поддерживают в администрации президента. / Самые крутые слухи недели: старая и страшная. Очень.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter