Анатолий Бибилов: Коррупционеры ведут Южную Осетию к краху

Публикации за 26.01.17

Южную Осетию ожидает крах государственности, если коррупционеры с помощью административного ресурса, лжи и подкупа победят на предстоящих в республике президентских выборах. Как заявил спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов, в этом случае надеяться больше будет не на что и не на кого.

«Лучшим людям придется из-за гонений покинуть Родину – коррупционеры не простят им честной и принципиальной позиции. Ограбление народа достигнет невиданных масштабов в ближайшие 5 лет, и доведет людей до нищеты. Можно будет забыть о каком-либо развитии, застой превратится в деградацию экономики и социальной сферы. Будет поставлена под угрозу сама государственность Южной Осетии!» – заявил Бибилов на съезде партии «Единая Осетия», говоря о перспективах республики с властью коррупционеров.

Он также акцентировал внимание, что сейчас граждан республики охватили разочарование и апатия. «Несмотря на сладкие обещания тех, кто уже много лет у власти в республике, жизнь простых людей не изменилась – по-прежнему процветают хионизм и коррупция! Бедность, безработица и неустроенность», – подчеркнул лидер «Единой Осетии».

«С экранов телевизоров и в газетах власть нас убеждает, что в стране наступила стабильность. Но мы все видим, что так называемая стабильность наступила только для избранных, тех, кто сидит в восьмиэтажном здании в центре Цхинвала. Остальные остались бесправными и неустроенными. Это не стабильность, господа власть имущие, это застой и несправедливость!», – подчеркнул Бибилов.

Обращаясь к участникам съезда, спикер республиканского парламента обратил внимание, что народ Южной Осетии будет выбирать не просто президента, «он будет выбирать будущее для своей Родины, будущее для детей и внуков, для многих поколений осетин».

Накануне съезд партии «Единая Осетия» выдвинул Бибилова кандидатом на пост президента Южной Осетии, выборы которого пройдут 9 апреля 2017 года.

Цхинвал, Служба информации РИА «Новый День»

Цхинвал. Другие новости 26.01.17

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