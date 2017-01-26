Спикер Госдумы пообещал сделать идеи патриарха законами

Публикации за 26.01.17

Депутаты Госдумы постараются оформить предложения патриарха Кирилла в форме законов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе V рождественских парламентских встреч.

Патриарх попросил Госдуму поэтапно решить проблему абортов и прекратить «аморальную практику ростовщичества», когда под огромные проценты малообеспеченным людям выдаются микрокредиты.

Как сообщает РИА Новости, Володин так прокомментировал предложения предстоятеля РПЦ: «У вас были предложения, которые вы озвучили, конкретные предложения. Это еще раз подчеркивает толерантное отношение между РПЦ и депутатами. Думаю, что депутаты также услышат голос пастыря и РПЦ и постараются сделать все для того, чтобы ваши озвученные проблемы от имени жителей нашей России, от имени прихожан, будут в форме законов реализованы, и через этот диалог мы сможем многое решать».

Ранее сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Думу «поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов». «Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», – заявил патриарх, выступая сегодня в Госдуме. Он особо указал, что «нередко подобные займы выдаются страдающему алкогольной или наркотической зависимостью, а семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных, набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества» Как сообщает «Интерфакс», патриарх Кирилл назвал представителей такого бизнеса «мироедами», своей жадностью подрывающими идею общественной справедливости», и напомнил, что таким словом называли в дореволюционной России людей, которые «наживались за счет бедняков».

Также патриарх также предложил подумать о возможности создания в России банков для бедняков. Он рассказал, что с таким опытом ознакомился в Индии и привел пример: «Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных – без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200-300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать».

Москва, Зоя Березина

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