NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 26.01.17

Спикер Госдумы пообещал сделать идеи патриарха законами

Спикер Госдумы пообещал сделать идеи патриарха законами

Депутаты Госдумы постараются оформить предложения патриарха Кирилла в форме законов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе V рождественских парламентских встреч.

Патриарх попросил Госдуму поэтапно решить проблему абортов и прекратить «аморальную практику ростовщичества», когда под огромные проценты малообеспеченным людям выдаются микрокредиты.

Как сообщает РИА Новости, Володин так прокомментировал предложения предстоятеля РПЦ: «У вас были предложения, которые вы озвучили, конкретные предложения. Это еще раз подчеркивает толерантное отношение между РПЦ и депутатами. Думаю, что депутаты также услышат голос пастыря и РПЦ и постараются сделать все для того, чтобы ваши озвученные проблемы от имени жителей нашей России, от имени прихожан, будут в форме законов реализованы, и через этот диалог мы сможем многое решать».

Ранее сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Думу «поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов». «Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», – заявил патриарх, выступая сегодня в Госдуме. Он особо указал, что «нередко подобные займы выдаются страдающему алкогольной или наркотической зависимостью, а семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных, набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества» Как сообщает «Интерфакс», патриарх Кирилл назвал представителей такого бизнеса «мироедами», своей жадностью подрывающими идею общественной справедливости», и напомнил, что таким словом называли в дореволюционной России людей, которые «наживались за счет бедняков».

Также патриарх также предложил подумать о возможности создания в России банков для бедняков. Он рассказал, что с таким опытом ознакомился в Индии и привел пример: «Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных – без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200-300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 26.01.17

Московские взяточники теперь в среднем берут не менее 2 млн рублей. / Областные единороссы отберут у Ройзмана право решающего голоса. / Трамп «озаботился» беженцами: он хочет создать зоны безопасности в Сирии. Эксперты уже предрекли введение запрета на полеты авиации России.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter