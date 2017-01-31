В Уральском управлении ЦБ прокомментировали идею патриарха о банке для бедных: «Собирайте пожертвования»

Публикации за 31.01.17

В Уральском управлении Банка России к идее патриарха создавать банки для бедных отнеслись не слишком горячо. Однако проект можно воплотить в жизнь

Идею патриарха Московского и всея Руси Кирилла сегодня на пресс-конференции прокомментировала замначальника Уральского главного управления Центрального банка РФ Светлана Фурдуй. Она отметила, что досконально с предложением патриарха не знакома, но в любом случае, главный вопрос – по каким принципам будет строиться работа этого банка. «Встает вопрос о финансировании. Если это будет коммерческая организация, то она должна будет самоокупаться. И ей придется соответствовать в работе рыночным ставкам. Если это будет благотворительная организация, созданная под эгидой РПЦ и работающая на благотворительных пожертвованиях… Тут, действительно, ставки, может, и ниже будут», – заявила Светлана Фурдуй.

На днях патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетовал, что под огромные проценты малообеспеченным людям выдаются микрокредиты, причем даже алкоголикам и наркоманам. После чего предложил подумать о возможности создания в России банков для бедняков. Он рассказал, что с таким опытом ознакомился в Индии, и привел пример: «Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных – без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200-300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать». Спикер Госдумы Вячеслав Володин поспешил заверить, что депутаты Госдумы постараются оформить предложения патриарха в форме законов. Экономисты идею раскритиковали. Как выяснилось, во-первых, такой банк для бедных был придуман не в Индии, а в Бангладеш. Автор идеи – Мухаммад Юнус, его же называют пионером микрофинансирования и микрокредитования, то есть основоположником создания как раз тех организаций, которые раскритиковал патриарх.

Напомним, банк «Пересвет», принадлежащий РПЦ, потерпел финансовый крах. И большинство вкладчиков, учитывая немалые суммы, отданные банку, большую часть денег не увидят: по данным на 1 октября, «Пересвет» привлек от населения 22,5 млрд рублей, но Агентство по страхованию вкладов заплатит пострадавшим вкладчикам лишь около 7,4 млрд рублей. Госкомпании хранили в банке РПЦ около 16 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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