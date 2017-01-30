Американская военщина оценит выживаемость России в ядерной войне

Публикации за 30.01.17

Ряд военных и разведывательных структур США начали оценку шансов выживания руководства России и Китая в случае ядерного удара по их территориям. Работу ведут управление директора Национальной разведки США (ODNI), которое координирует работу всех американских разведслужб, и Стратегическое командование Вооруженных сил. Как сообщает Bloomberg, также американские военные оценивают, насколько Москва и Пекин сохранить оперативный потенциал в условиях нанесения ядерных ударов.

Запрос на проведение подобной работы в администрацию еще Барака Обамы направили члены Конгресса США от обеих партий – Демократической и Республиканской. Военным предлагали проанализировать такие факторы, как «вероятность выживаемости» руководства РФ и КНР, сохранения им командных функций, контроля над ситуацией и принципа «непрерывности в исполнении государственных программ». Стратегическому командованию было также поручено проанализировать, как все эти факторы соотносятся с планами Вашингтона по ведению ядерной войны. Пока что, заявили американские военные, эксперты готовят отчет и «разглашение каких-либо деталей преждевременно».

Офицер российских ракетных войск стратегического назначения отметил в интервью Ленте.Ру, что подобные доклады – нормальная практика. Их готовят и регулярно обновляют и в России, и в США с момента появления ядерного оружия, они лежат в основе также регулярно обновляемых стратегий применения ядерного арсенала в различных вариантах вооруженных конфликтов.

Добавим, что, по данным последнего опроса ВЦИОМ, страх международных конфликтов по-прежнему лидирует в «рейтинге страхов» россиян.

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 30.01.17

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